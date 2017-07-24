Пара EUR/USD, вероятно, сохранит относительную стабильность до результатов заседания ФРС в среду - "Нордеа Банк"

"Основным событием для доллара на этой неделе станет объявление итогов заседания ФРС в среду вечером. ФРС, скорее всего, сохранит прежнюю риторику о предстоящем постепенном повышении процентных ставок, что может несколько поддержать доллар, оказавшийся в последние дни под серьезным давлением, в том числе и на фоне политических факторов, связанных с расследованием в отношении Трампа. Влияние на сегодняшние торги может оказать публикация индексов деловой активности PMI в США и Еврозоне. Вышедшие сегодня утром слабые данные PMI для Франции и Германии играют против евро. Ориентир по паре EUR/USD - 1,16-1,17", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.