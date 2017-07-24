До конца августа просадка по индексу ММВБ будет с лихвой выкуплена - "Открытие Брокер"

"Последнюю неделю индекс ММВБ демонстрировал относительно плавное, но вполне устойчивое снижение. С момента открытия сессии в понедельник, 17 июля, и по текущий момент основной российский индикатор потерял немногим более 2,3%. По моим оценкам, примерно 2/3 данного падения было обусловлено прямым эффектом со стороны дивидендных отсечек по реестрам акционеров у таких "тяжеловесов" в структуре индекса, как "Газпром", "Алроса" и ряд других компаний. В меньшей степени давление на индекс оказало расширение геополитических рисков, в том числе на фоне перспектив ужесточения санкций против РФ со стороны США, что привело к увеличению требований инвесторов к уровню доходности рисковых активов и закономерному снижению котировок. Между тем благодаря плавающему курсу рубля, высоким ставкам ЦБ и низкой инфляции фактор волатильности цен на нефть и приток капитала почти не влияли на рынок акций, больше ударяя по котировкам национальной валюты. Начиная с этой недели не исключён разворот рынка в сторону восходящей динамики. Так, фактор завершившегося "большого" дивидендного периода и влияние нового пакета санкций со стороны США, голосование по которым должно состояться 25 июля, уже давно заложены в цены и, к слову, в конечном своем варианте вполне могут оказаться менее жёсткими, чем ожидается. По прогнозам, до конца августа вышеописанная просадка по индексу ММВБ будет с лихвой выкуплена, после чего индикатор вполне может подрасти до 2000 пунктов, что соответствует прибавке почти в 4% от текущих уровней", - полагает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.