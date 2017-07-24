Краткосрочный ориентир в паре RUB/USD составляет 58,5-60,5 - "Нордеа Банк"

"Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ будет проходить в условиях дефицита оптимистичных настроений на рынке нефти. Продолжение роста производства нефти в США, крайне медленное сокращение запасов нефти в странах ОЭСР и снижение дисциплины по исполнению соглашения ОПЕК в июне снижают веру рынка в способность картеля устойчиво влиять на цены. В этих условиях для роста цен на нефть потребуются четкие сигналы от ОПЕК о готовности к дополнительным действиям, например, присоединение Ливии и Нигерии к соглашению. Рубль может получить поддержку сегодня, если ОПЕК преподнесёт рынку приятный сюрприз, но вероятность этого не слишком велика. Локальным фактором, играющим в пользу рубля сегодня, остается подготовка к завтрашнему пику налоговых платежей. В то же время запланированное на завтра рассмотрение нового пакета антироссийских санкций в Конгрессе США может вернуть рубль под давление геополитических факторов. Краткосрочный ориентир в паре RUB/USD составляет 58,5-60,5", - указывает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.