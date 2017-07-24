MSCI повысил FIF Норникеля до 0,4 после продажи Металлоинвестом своей доли в компании, как и ожидалось - ВТБ Капитал

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Индексный провайдер MSCI повысил оценку FIF ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с 0,35 до 0,4 с учетом продажи "Металлоинвестом" своей доли в ГМК, как и ожидалось, сообщается в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

Изменение вступит в силу 25 июля после закрытия торгов.

Как говорится в обзоре И.Питерского, повышение FIF "Норникеля" приведет к увеличению веса бумаг компании в индексе MSCI Russia на 74 базисных пункта - до 5,91%.

По оценкам эксперта, в результате повышения веса в индексе MSCI Russia приток капитала в бумаги "Норильского никеля" со стороны пассивных инвесторов составит порядка $89 млн.

Коэффициент FIF - foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.