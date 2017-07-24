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Главная / Аналитикам / Аналитика / MSCI повысил FIF Норникеля до 0,4 после продажи Металлоинвестом своей доли в компании, как и ожидалось - ВТБ Капитал
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24 июля 2017 года 10:16
MSCI повысил FIF Норникеля до 0,4 после продажи Металлоинвестом своей доли в компании, как и ожидалось - ВТБ Капитал
Индексный провайдер MSCI повысил оценку FIF ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с 0,35 до 0,4 с учетом продажи "Металлоинвестом" своей доли в ГМК, как и ожидалось, сообщается в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. Изменение вступит в силу 25 июля после закрытия торгов. Как говорится в обзоре И.Питерского, повышение FIF "Норникеля" приведет к увеличению веса бумаг компании в индексе MSCI Russia на 74 базисных пункта - до 5,91%.
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24 июля 2017 года 18:34
Американская валюта остается под "гнетом" продавцов, находясь под влиянием политических страстей в Вашингтоне, слабых экономических данных и роста вероятности замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС США, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России... читать дальше
.24 июля 2017 года 16:19
На второе полугодие ожидаем среднюю цену на уровне 48 долларов за баррель Brent - УК "Альфа-Капитал"
"Цены на нефть марки Brent вернулись к уровню 48 долларов за баррель. Ожидания по итогам встречи ОПЕК+ в Санкт-Петербурге оказывают существенное давление на рынок. На текущий момент в ценах отражено отсутствие изменений по квотам и отсутствие ограничений по добыче нефти в Ливии и Нигерии. То есть... читать дальше
.24 июля 2017 года 15:07
"В понедельник с утра сессия по паре проходила в "красной зоне", где евро/доллар торговался около отметки 1,1643, протестировав уровень сопротивления на 1,1657. После публикации предварительного индекса деловой активности в секторе услуг пара евро/доллар отскочила от нижней линии Боллинджера на... читать дальше
.24 июля 2017 года 14:24
"В пятницу торги по паре XAU/USD завершились в "зелёной зоне" на отметке 1255,53, где золото укрепилось по отношению к доллару на 0,87%, а волатильность торгов составила 0,99%. Драгметалл продемонстрировал почти самый большой рост за прошедшую неделю на фоне повышения спроса из-за снижения курса... читать дальше
.24 июля 2017 года 12:54
Пара EUR/USD, вероятно, сохранит относительную стабильность до результатов заседания ФРС в среду - "Нордеа Банк"
"Основным событием для доллара на этой неделе станет объявление итогов заседания ФРС в среду вечером. ФРС, скорее всего, сохранит прежнюю риторику о предстоящем постепенном повышении процентных ставок, что может несколько поддержать доллар, оказавшийся в последние дни под серьезным давлением, в... читать дальше
.24 июля 2017 года 11:35
"Нефтяные цены от сдержанного роста в ходе утренних торгов перешли к снижению на фоне первых сигналов/заявлений из Санкт-Петербурга. Сегодня рынок всецело фокусируется на встрече министерского комитета по выполнению договоренностей по сделке ОПЕК+. Предварительные сообщения указывают на... читать дальше
.24 июля 2017 года 10:29
Ниже уровня в $47 за баррель возрастёт вероятность отката котировок Brent в районы $44,50 и $42 - TeleTrade
"Нефть марки Brent закончила прошлую неделю на уровне 48,06$ за баррель (-1,73%). Надо отметить, что пик прошлой недели (отметка 50,19$ за баррель) пришелся на уровень быстрой ЕМА21 на неделях, а также на уровень ЕМА100 на днях. Есть дивергенции между максимумами 4 и 20 июля. Восходящий тренд, в... читать дальше
.24 июля 2017 года 10:12
В минувшую пятницу нефть сорта Brent подешевела почти на 3%, "коснувшись" минимума на уровне 47,81, хотя еще днем ранее актив тестировал рубеж на отметке 50. Котировки закрылись у нижней границы внутридневного диапазона в преддверии сегодняшней встречи мониторингового комитета ОПЕК в... читать дальше
.24 июля 2017 года 09:41
"Нефть в пятницу не смогла удержаться выше 49 долларов/баррель, негативно отразились новости о том, что заморозка добычи Ливией и Нигерией не стоит на повестке дня мониторингового комитета ОПЕК. Так, сегодня в Санкт Петербурге будет обсуждаться выполнение соглашение и его эффективность, а также... читать дальше
.24 июля 2017 года 09:35
Американские фондовые индексы продемонстрировали сдержанное снижение по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азии изменяются разнонаправлено в понедельник. Цены на нефть стабильны в понедельник. читать дальше
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