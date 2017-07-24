MSCI повысил FIF Норникеля до 0,4 после продажи Металлоинвестом своей доли в компании, как и ожидалось - ВТБ Капитал

Индексный провайдер MSCI повысил оценку FIF ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с 0,35 до 0,4 с учетом продажи "Металлоинвестом" своей доли в ГМК, как и ожидалось, сообщается в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

Изменение вступит в силу 25 июля после закрытия торгов.

Как говорится в обзоре И.Питерского, повышение FIF "Норникеля" приведет к увеличению веса бумаг компании в индексе MSCI Russia на 74 базисных пункта - до 5,91%.