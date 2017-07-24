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24 июля 2017 года 10:29
Ниже уровня в $47 за баррель возрастёт вероятность отката котировок Brent в районы $44,50 и $42 - TeleTrade
"Нефть марки Brent закончила прошлую неделю на уровне 48,06$ за баррель (-1,73%). Надо отметить, что пик прошлой недели (отметка 50,19$ за баррель) пришелся на уровень быстрой ЕМА21 на неделях, а также на уровень ЕМА100 на днях. Есть дивергенции между максимумами 4 и 20 июля. Восходящий тренд, в котором находятся цены с 21 июня, проходит через уровень 47,30-47,35$ за баррель. Фактически он пока не пробит вниз, но такой же тренд на осцилляторе RSI, уже не устоял. Это повышает шансы продавцов на прохождение данного уровня вниз. Если итоги встречи Комитета по мониторингу не порадуют биржевиков, прогнозы по нефти будут совсем неутешительными. Ниже уровня 47$ за баррель возрастёт вероятность отката котировок марки Brent в районы 44,50$ и 42$ за баррель", - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.
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