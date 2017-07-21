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21 июля 2017 года 19:10
На стороне рубля по-прежнему играют слабый доллар и крупные платежи в рамках налогового и дивидендного периодов ИК "Велес Капитал"
"Большую часть рабочего дня пара доллар/рубль находилась ниже 59 руб., однако увеличить дистанцию от данного рубежа российской валюте толком так и не удалось. К вечеру рубль и вовсе скорректировался, и к концу рабочего дня торги проходили на уровне 59,15 руб. Вечерняя коррекция нацвалюты была преимущественно обусловлена снижением цены на нефть вслед за публикацией прогноза консалтинговой компании PertroLogistics об увеличении добычи нефти странами ОПЕК в июле. При этом на стороне рубля по-прежнему играют слабый доллар (в пятницу индекс доллара вновь корректировался ниже 94 пунктов, и основной вклад в такое снижение вносила европейская валюта) и крупные платежи в рамках налогового и дивидендного периодов. Тем не менее, банки пока не торопятся конвертировать валюту к предстоящим платежам, так как располагают внушительным запасом рублевой ликвидности, а также предпочитают использовать инструменты рублевого рефинансирования. Так, в четверг и пятницу вновь наблюдалось увеличение объема привлеченных средств на аукционах РЕПО с Росказначейством. Кроме того, в пятницу большим спросом пользовался депозитный аукцион ВЭБа, где объем в заявках банков в полтора раза превысил лимит размещаемых госкорпорацией средств. Предстоящая неделя будет богата на события, как для валютного, так и внутреннего денежного рынков. В начале недели итоги встречи технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ будут сопровождаться крупными налоговыми платежами (основные расчеты намечены на вторник, однако предварительные платежи пройдут уже в понедельник). В середине недели сразу после традиционных данных по запасам и добыче нефти в США рынок узнает результаты очередного заседания ФРС. А завершит неделю уже решение отечественного регулятора по ключевой ставке", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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21 июля 2017 года 17:45
"Дальнейшее укрепление евро после заседания Европейского центрального банка привело к падению доллара до самого низкого уровня за почти что год, и поддержало золото, цены на которое приблизились к $1250 за унцию. Мы полагаем, что недавнее восстановление цен на металл в первую очередь объясняется... читать дальше
.21 июля 2017 года 17:12
"Доллар продолжает снижаться по всему спектру рынка. Евро, который "сделал" самостоятельные выводы из вчерашнего выступления Драги, обновил максимумы на подходе к отметке 1,1680 и, похоже, готов к покорению отметки 1,17. И разговоры о расследовании бизнес-транзакций американского лидера и его... читать дальше
.21 июля 2017 года 16:20
"К концу недели нефтяным ценам на короткий промежуток времени удалось преодолеть сильный уровень сопротивления в 50$, однако уже в пятницу котировки Brent показали характерное для последних трех недель движение – отскок от уровня сопротивления вниз на 1-2$. Возвращению цен в диапазон 48-49$ также... читать дальше
.21 июля 2017 года 12:55
"Нефть сдержанно подрастает в предвкушении встречи в Санкт-Петербурге, - констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Необходимо признать, что несмотря на все «НО», рынок нефти в последнее время пытается отыскать позитив. Сезонные факторы с пробуксовкой, но все же дают сигналы о... читать дальше
.21 июля 2017 года 11:50
"В целом вчерашние заявления ЕЦБ, не отразившие явного настроя на сворачивание стимулов, пока скорее способствуют сохранению status quo на глобальных долговых рынках, по крайней мере, до осени. Впрочем, данный исход, на наш взгляд, рынки уже отыграли ценовым ростом во второй декаде июля, в... читать дальше
.21 июля 2017 года 11:33
По итогам встречи в Санкт-Петербурге Brent закрепится выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на максимальных уровнях за два месяца по мере того, как в США продолжается падение коммерческих запасов, а в Санкт-Петербурге готовятся к встрече мониторингового комитета ОПЕК+, способной развеять сомнения относительно эффективности плана по... читать дальше
.21 июля 2017 года 10:57
В моменте все труднее представить факторы, которые могли бы сдержать евро от дальнейшего укрепления - Росбанк
"Внимание мировых валютных рынков остается прикованным к динамике курса евро. Заседание ЕЦБ вчера не смогло охладить пыл игроков на удорожание европейской валюты: регулятор не выразил значимой обеспокоенности по поводу недавнего укрепления евро, что участники рынка интерпретировали как повод... читать дальше
.21 июля 2017 года 10:42
"Нефть вчера поднималась выше 50 долларов/баррель впервые с июня, однако в преддверии встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в эти выходные несколько скорректировалась. Сегодня день будет проходить в попытке удержаться выше 49. Технически нефть четко "легла" на 50-дневную среднюю. Встреча комитета... читать дальше
.21 июля 2017 года 09:58
Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск). По консенсус-прогнозу, отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер Василий Копосов, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий... читать дальше
.21 июля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы изменялись слабо и разнонаправлено в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо меняются. читать дальше
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