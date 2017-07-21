Рост цен на золото вскоре исчерпает себя - Julius Baer

"Дальнейшее укрепление евро после заседания Европейского центрального банка привело к падению доллара до самого низкого уровня за почти что год, и поддержало золото, цены на которое приблизились к $1250 за унцию. Мы полагаем, что недавнее восстановление цен на металл в первую очередь объясняется закрытием "коротких" позиций на рынке фьючерсов, после того как "короткие" позиции, открытые спекулятивными трейдерами, поднялись до рекордных уровней. Рост цен не опирается на улучшение физического спроса, поскольку инвесторы даже начали продавать золото. Инвестиции в физически пoдкрепленные продукты упали примерно на 40 т за последние три недели, что составляет около трети притока инвестиций в текущем году. Если инвестиционный спрос не улучшится, восстановление цен на золото выдохнется. Поддержка со стороны ослабленного доллара должна ослабнуть, поскольку мы верим в дальнейшее укрепление американской валюты ввиду благоприятного экономического фона в США и прогнозируемого дальнейшего повышения ставок", – отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке.