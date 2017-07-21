Нефть в ожидании заседания ОПЕК+ - Бинбанк

"К концу недели нефтяным ценам на короткий промежуток времени удалось преодолеть сильный уровень сопротивления в 50$, однако уже в пятницу котировки Brent показали характерное для последних трех недель движение – отскок от уровня сопротивления вниз на 1-2$. Возвращению цен в диапазон 48-49$ также поспособствовал негатив новостного фона – на рынке начинают появляться удручающие оценки производства картеля в июле, свидетельствующие о росте добычи к уровням декабря 2016 года в 33 млн барр./сутки. Также трейдеры заняли выжидательные позиции перед очередным заседанием стран – экспортеров в формате ОПЕК+, которое пройдет 24 июля в Санкт–Петербурге. Мы полагаем, что итогом данного заседания станет решение об ограничении роста нефтедобычи в данных странах на уровнях близких к июньским уровням добычи, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Также, по нашему мнению, изменение текущих условий сделки (в виде увеличения квот по сокращению нефтедобычи основных стран–участников сделки) является маловероятным исходом данной встречи. При сегодняшнем положении дел на рынке нефти решение об увлечении квот сокращения в рамках пакта ОПЕК+, скорее всего, отразится лишь краткосрочным повышением цен, которое позволит несколько замедлившейся в последнее время сланцевой добыче в США снова вернуться к активному росту и продолжить формирование навеса предложения. В результате мы ожидаем, что в случае наличия умеренно позитивного новостного фона - введения ограничений для Ливии и Нигерии - нефтяному активу удастся подняться выше уровня в 50$ и в течение следующей недели оставаться в диапазоне 50-52$. Если картель и РФ оставят рынок на следующей неделе без существенных заявлений в отношении решения ливийско-нигерийских вопросов и дальнейших путей устранения излишков мировых запасов сырья, участники рынка в очередной раз могут поддаться панике и опустить цены на уровни 47-48$".