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21 июля 2017 года 15:47
Индекс ММВБ может понизиться до 1920 пунктов - ИК "ФИНАМ"
"Инвестиционные настроения на всех фондовых рынках в пятницу резко ухудшились. Одной из главных причин можно назвать очередной скандал с расследованием вокруг президента США Д.Трампа. Пока разгорается очередной "цирк", значит, про все обещанные налоговые реформы можно забыть, и инвесторов это начинает беспокоить. Первую половину дня фондовые индексы в Европе завершили с потерями в 0,7%, при этом российские индексы снизились в пределах 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы пока снижаются на скромные 0,2%, но с открытием основной сессии ситуация может ухудшиться. Из отдельных растущих историй на российском рынке выделить сегодня некого, все секторы снижаются "широким фронтом". С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ так и не смог пробить и уверенно закрепиться выше отметки 1960 пунктов, поэтому шансы на дальнейшее снижение существенно растут. Пока стоит рассчитывать на коррекцию в пределах 1,5%, до отметки 1920 пунктов. Если этот уровень не устоит, то цель снижения будет на отметке 1800 пунктов", - комментирует ситуацию эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.
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21 июля 2017 года 17:45
"Дальнейшее укрепление евро после заседания Европейского центрального банка привело к падению доллара до самого низкого уровня за почти что год, и поддержало золото, цены на которое приблизились к $1250 за унцию. Мы полагаем, что недавнее восстановление цен на металл в первую очередь объясняется... читать дальше
.21 июля 2017 года 17:12
"Доллар продолжает снижаться по всему спектру рынка. Евро, который "сделал" самостоятельные выводы из вчерашнего выступления Драги, обновил максимумы на подходе к отметке 1,1680 и, похоже, готов к покорению отметки 1,17. И разговоры о расследовании бизнес-транзакций американского лидера и его... читать дальше
.21 июля 2017 года 16:20
"К концу недели нефтяным ценам на короткий промежуток времени удалось преодолеть сильный уровень сопротивления в 50$, однако уже в пятницу котировки Brent показали характерное для последних трех недель движение – отскок от уровня сопротивления вниз на 1-2$. Возвращению цен в диапазон 48-49$ также... читать дальше
.21 июля 2017 года 12:55
"Нефть сдержанно подрастает в предвкушении встречи в Санкт-Петербурге, - констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Необходимо признать, что несмотря на все «НО», рынок нефти в последнее время пытается отыскать позитив. Сезонные факторы с пробуксовкой, но все же дают сигналы о... читать дальше
.21 июля 2017 года 11:50
"В целом вчерашние заявления ЕЦБ, не отразившие явного настроя на сворачивание стимулов, пока скорее способствуют сохранению status quo на глобальных долговых рынках, по крайней мере, до осени. Впрочем, данный исход, на наш взгляд, рынки уже отыграли ценовым ростом во второй декаде июля, в... читать дальше
.21 июля 2017 года 11:33
По итогам встречи в Санкт-Петербурге Brent закрепится выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на максимальных уровнях за два месяца по мере того, как в США продолжается падение коммерческих запасов, а в Санкт-Петербурге готовятся к встрече мониторингового комитета ОПЕК+, способной развеять сомнения относительно эффективности плана по... читать дальше
.21 июля 2017 года 10:57
В моменте все труднее представить факторы, которые могли бы сдержать евро от дальнейшего укрепления - Росбанк
"Внимание мировых валютных рынков остается прикованным к динамике курса евро. Заседание ЕЦБ вчера не смогло охладить пыл игроков на удорожание европейской валюты: регулятор не выразил значимой обеспокоенности по поводу недавнего укрепления евро, что участники рынка интерпретировали как повод... читать дальше
.21 июля 2017 года 10:42
"Нефть вчера поднималась выше 50 долларов/баррель впервые с июня, однако в преддверии встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в эти выходные несколько скорректировалась. Сегодня день будет проходить в попытке удержаться выше 49. Технически нефть четко "легла" на 50-дневную среднюю. Встреча комитета... читать дальше
.21 июля 2017 года 09:58
Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск). По консенсус-прогнозу, отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер Василий Копосов, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий... читать дальше
.21 июля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы изменялись слабо и разнонаправлено в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо меняются. читать дальше
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