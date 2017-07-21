Индекс ММВБ может понизиться до 1920 пунктов - ИК "ФИНАМ"

"Инвестиционные настроения на всех фондовых рынках в пятницу резко ухудшились. Одной из главных причин можно назвать очередной скандал с расследованием вокруг президента США Д.Трампа. Пока разгорается очередной "цирк", значит, про все обещанные налоговые реформы можно забыть, и инвесторов это начинает беспокоить. Первую половину дня фондовые индексы в Европе завершили с потерями в 0,7%, при этом российские индексы снизились в пределах 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы пока снижаются на скромные 0,2%, но с открытием основной сессии ситуация может ухудшиться. Из отдельных растущих историй на российском рынке выделить сегодня некого, все секторы снижаются "широким фронтом". С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ так и не смог пробить и уверенно закрепиться выше отметки 1960 пунктов, поэтому шансы на дальнейшее снижение существенно растут. Пока стоит рассчитывать на коррекцию в пределах 1,5%, до отметки 1920 пунктов. Если этот уровень не устоит, то цель снижения будет на отметке 1800 пунктов", - комментирует ситуацию эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.