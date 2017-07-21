Ждем дальнейшего роста рубля - ВТБ 24

"Что касается ситуации на рублевом рынке, то тут все то, что и ожидалось: нефть находится в диапазоне $45–50 за баррель, причем у верхней границы, пара доллар/рубль остается в середине диапазона 48–60 рублей. Мы ждем попытки нефти слегка пробить верхнюю границу своего диапазона, возможно, нефть даже покажет $51 за баррель. Соответственно, мы ждем дальнейшего роста рубля. При подходе пары доллар/рубль к 58 мы полагаем оправданным покупать пару с целями 63–65 рублей, которые, вероятно, будут достигнуты осенью", – указывает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев.