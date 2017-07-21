Колебания на рынке акций выдают поиск новых драйверов роста - ВТБ 24

К концу недели "бычий" драйв на мировых рынках ослаб, отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин. Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику, акции в Японии, Китае, Австралии в пятницу умеренно снижаются. Американские фьючерсы демонстрируют нейтральность после вечерних отчетов Microsoft и Ebay (-5.2%). Крупнейшее событие четверга - рост курса евро после заседания ЕЦБ - косвенно отражается на фондовом рынке в виде представлений о скором ужесточении монетарной политики в еврозоне. Перед лицом неопределенности некоторые секторы подвергаются давлению. Так, в четверг одним из сигналов к снижению на ММВБ стало падение акции Норильского никеля (-3.26%) после объявлении о намерении продать миноритарный пакет в ГМК Металлоинвестом. Параллельно - горносырьевой сектор S&P в США вчера потерял (-0.83%), а Алроса на ММВБ (-1.95%). Другой повод для фиксации прибыли подал отчет Северстали(-1.4%).

"На рынке явно не хватает свежих идей для роста, хотя идея заполнения дивидендных гэпов (Газпром, МТС, Русгидро) частично заполняет этот пробел, - комментирует эксперт банка. - В новой конфигурации после окончания дивидендного сезона ближайший диапазон колебаний индекса ММВБ выглядит как 1925-1980 – это оптимистичный вариант. Российские ADR в Нью-Йорке показали в четверг некоторую силу +0.66% в условиях прогресса нефтяных цен на этой неделе, поэтому продажи в пятницу будут носить локальный характер, уровни ниже 1935 будут привлекать покупателей. Американский рынок демонстрирует стабильность в ожидании новых отчетов – General Electric, Honeywell. Повестка реформ Трампа испытывает некоторые риски по политической линии, но предполагаем позитивное начало на ММВБ на следующей неделе".