Raiffeisenbank возобновил анализ Polymetal c рейтингом "продавать" для его акций

Raiffeisenbank возобновил анализ Polymetal (MOEX: POLY), сообщается в обзоре банка.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками Raiffeisenbank, составляет 8,16 фунта стерлингов за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "продавать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Polymetal, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 10,03 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 9,03 фунта стерлингов за штуку.