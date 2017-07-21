Citi снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" и обыкновенных акций Сургутнефтегаза до "продавать" после пересмотра

(добавлена таблица)

Citi пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) - с "держать" до "продавать".

Рекомендация "покупать" была подтверждена аналитиками Citi для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), а также для привилегированных бумаг "Сургутнефтегаза", обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN).

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 2,12 (текущая цена - 2,04), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 52,90 (текущая цена - 49,09), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (для GDR) - 132,70 (текущая цена - 108,40), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Роснефть - 7,07 (текущая цена - 5,40), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 3,80 (текущая цена - 3,30), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 0,36 (текущая цена - 0,46), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций) - 0,59 (текущая цена - 0,49), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть - 7,24 (текущая цена - 6,55), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефтьдля привилегированных акций - 5,07 (текущая цена - 4,62), рекомендация - покупать.