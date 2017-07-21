Рубль ослаб к евро, сохранив относительную стабильность к доллару - "Нордеа Банк"

Евро существенно укрепился после заявлений председателя ЕЦБ и новых деталей в расследовании в отношении Трампа, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна. Г-н Драги был максимально осторожен в комментариях, указав на сохранение потребности экономики в значительных объемах монетарного стимулирования, а также на готовность ЕЦБ увеличить программу покупок активов при необходимости. Тем не менее, внимание рынка сконцентрировалось на заявлении о намеченном на осень обсуждении перспектив количественного смягчения, что существенно поддержало евро. Новости о намерениях спец-прокурора Мюллера более подробно изучить в рамках расследования бизнес-операции Трампа привели к падению доллара до минимумов с начала 2015 года. Ближайшим важным событием для динамики пары EUR/USD станет заседание ФРС 25-26 июля. Краткосрочный ориентир по паре EUR/USD: 1.155-1.17.

"Рубль ослаб к евро, сохранив относительную стабильность к доллару, - указывает эксперт банка. - Накануне рубль торговался по отношению к доллару в довольно узком диапазоне ниже 59 RUB/USD на фоне приближающегося пика налоговых платежей 25 июля. Укрепление евро по итогам пресс-конференции г-на Драги привело к ослаблению рубля к евро до уровня 68.48. Заявления К. Юдаевой о низкой вероятности покупок валюты для пополнения резервов в 2017 году означают, что негативных факторов для рубля во втором полугодии стало меньше. Ключевыми событиями для рубля на следующей неделе станут заседание мониторингового комитета ОПЕК 24 июля, заседание ФРС 25-26 июля и решение Банка России по ставке 28 июля. Краткосрочный ориентир в паре RUB/USD: 58.5-59.5".