Citi снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" и обыкновенных акций Сургутнефтегаза до "продавать" после пересмотра

Citi пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) - с "держать" до "продавать".

Рекомендация "покупать" была подтверждена аналитиками Citi для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), а также для привилегированных бумаг "Сургутнефтегаза", обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN).