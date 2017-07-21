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Главная / Аналитикам / Аналитика / На стороне роста цен на нефть сейчас только сезонные факторы - "Нордеа Банк"
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21 июля 2017 года 12:55
На стороне роста цен на нефть сейчас только сезонные факторы - "Нордеа Банк"
"Нефть сдержанно подрастает в предвкушении встречи в Санкт-Петербурге, - констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Необходимо признать, что несмотря на все «НО», рынок нефти в последнее время пытается отыскать позитив. Сезонные факторы с пробуксовкой, но все же дают сигналы о сохранении прежних моделей потребления, что в итоге находит отражение в долгожданном сокращении запасов. Подогревается рынок и позитивом на фоне сообщений о попытках поиска новых подходов/шагов по балансировке рынка. Основные надежды сейчас возлагаются на то, что Ливию и Нигерию удастся склонить к сотрудничеству и «единоначалию». Однако, на наш взгляд, больший вызов продолжает исходить все же от США в части устойчивого предложения и высокого уровня запасов. Стоит напомнить, что в США (данные по всему блоку OECD поступают с задержкой) сокращение запасов происходит лишь примерно теми же темпами, что и за последние 5 лет, в то время как абсолютные уровни запасов в текущем году достигали максимальных значений за всю историю наблюдений и более чем на 70% выше средних показателей за три десятилетия. Иными словами, отсутствие более строгой и дисциплинированной позиции со стороны участников сделки ОПЕК+ (в т.ч. по итогам предстоящей встречи 24/04) может отправить рынок в очередной раз в зону пессимизма. На стороне роста цен сейчас только сезонные факторы. Краткосрочно Brent -$48.5-50".
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21 июля 2017 года 17:45
"Дальнейшее укрепление евро после заседания Европейского центрального банка привело к падению доллара до самого низкого уровня за почти что год, и поддержало золото, цены на которое приблизились к $1250 за унцию. Мы полагаем, что недавнее восстановление цен на металл в первую очередь объясняется... читать дальше
.21 июля 2017 года 17:12
"Доллар продолжает снижаться по всему спектру рынка. Евро, который "сделал" самостоятельные выводы из вчерашнего выступления Драги, обновил максимумы на подходе к отметке 1,1680 и, похоже, готов к покорению отметки 1,17. И разговоры о расследовании бизнес-транзакций американского лидера и его... читать дальше
.21 июля 2017 года 16:20
"К концу недели нефтяным ценам на короткий промежуток времени удалось преодолеть сильный уровень сопротивления в 50$, однако уже в пятницу котировки Brent показали характерное для последних трех недель движение – отскок от уровня сопротивления вниз на 1-2$. Возвращению цен в диапазон 48-49$ также... читать дальше
.21 июля 2017 года 11:50
"В целом вчерашние заявления ЕЦБ, не отразившие явного настроя на сворачивание стимулов, пока скорее способствуют сохранению status quo на глобальных долговых рынках, по крайней мере, до осени. Впрочем, данный исход, на наш взгляд, рынки уже отыграли ценовым ростом во второй декаде июля, в... читать дальше
.21 июля 2017 года 11:33
По итогам встречи в Санкт-Петербурге Brent закрепится выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на максимальных уровнях за два месяца по мере того, как в США продолжается падение коммерческих запасов, а в Санкт-Петербурге готовятся к встрече мониторингового комитета ОПЕК+, способной развеять сомнения относительно эффективности плана по... читать дальше
.21 июля 2017 года 10:57
В моменте все труднее представить факторы, которые могли бы сдержать евро от дальнейшего укрепления - Росбанк
"Внимание мировых валютных рынков остается прикованным к динамике курса евро. Заседание ЕЦБ вчера не смогло охладить пыл игроков на удорожание европейской валюты: регулятор не выразил значимой обеспокоенности по поводу недавнего укрепления евро, что участники рынка интерпретировали как повод... читать дальше
.21 июля 2017 года 10:42
"Нефть вчера поднималась выше 50 долларов/баррель впервые с июня, однако в преддверии встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в эти выходные несколько скорректировалась. Сегодня день будет проходить в попытке удержаться выше 49. Технически нефть четко "легла" на 50-дневную среднюю. Встреча комитета... читать дальше
.21 июля 2017 года 09:58
Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск). По консенсус-прогнозу, отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер Василий Копосов, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий... читать дальше
.21 июля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы изменялись слабо и разнонаправлено в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо меняются. читать дальше
.21 июля 2017 года 09:18
В четверг торги на рынке нефти снова проходили в довольно волатильном режиме, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent в моменте касался отметки 50,20, "заглянув" за пределы заветного уровня 50 впервые с 7 июня. Но, как... читать дальше
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