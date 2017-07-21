По итогам встречи в Санкт-Петербурге Brent закрепится выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на максимальных уровнях за два месяца по мере того, как в США продолжается падение коммерческих запасов, а в Санкт-Петербурге готовятся к встрече мониторингового комитета ОПЕК+, способной развеять сомнения относительно эффективности плана по сокращению добычи. Полагаю, высоки шансы, что эта встреча завершится позитивными заявлениями. Ливия и Нигерия могут заморозить добычу на текущих уровнях. Учитывая, что их мощности и так почти загружены по полной, это не видится проблемой. Мировой спрос прирастает темпами 1,5 миллиона баррелей в сутки в год. Сланцевые компании в США не смогут наращивать добычу такими темпами. Рынок сбалансируется. В худшем случае это произойдет чуть позже марта 2018 года. Полагаю, что по итогам встречи в Санкт-Петербурге Brent закрепится выше 50 долларов за баррель и может даже перейти в диапазон 50-55 долларов за баррель", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.