В моменте все труднее представить факторы, которые могли бы сдержать евро от дальнейшего укрепления - Росбанк

"Внимание мировых валютных рынков остается прикованным к динамике курса евро. Заседание ЕЦБ вчера не смогло охладить пыл игроков на удорожание европейской валюты: регулятор не выразил значимой обеспокоенности по поводу недавнего укрепления евро, что участники рынка интерпретировали как повод придерживаться намеченного тренда. В моменте все труднее представить факторы, которые могли бы сдержать евро от дальнейшего укрепления, особенного с учетом грядущего новостного затишья в августе. Валютные стратеги SG уже говорят о достижимости отметки 1,20 для EUR/USD в обозримом будущем. Последний шанс для коррекции приходится на заседание ФРС США на следующей неделе", - отмечают специалисты Росбанка.