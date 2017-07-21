Из обыкновенных акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Сбербанка" и "Татнефти" - Алор Брокер

"Российский фондовый рынок, скорее всего, не будет испытывать сильных движений, индекс РТС сегодня может колебаться возле уровней, достигнутых ранее, плюс-минус 0,5%. Курсы доллара и евро подрастут до 59,2 и 68,8 рубля соответственно на фоне ослабления рубля из-за сложной ситуации с банком "Югра". Индекс доллара США остается стабильным к евро, после того как глава ЕЦБ заявил, что пока оставит в силе программу по стимулированию экономики. Из обыкновенных акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Сбербанка" и "Татнефти", среднесрочный восходящий тренд по ним сохраняется", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.