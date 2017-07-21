Нефть будет в "боковом" движении возле $50 за баррель Brent - КИТ Финанс Брокер

Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск). По консенсус-прогнозу, отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер Василий Копосов, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий сокращение запасов будет зафиксировано вторую неделю подряд, а цены на нефть получат кратковременный импульс к росту. Нефть марки Brent вчера превысила уровень в $50, показав хороший рост на этой неделе, но торги четверга закрыла все же ниже данной отметки. Наиболее вероятный сценарий на сегодня - "боковое" движение возле $50 за баррель в преддверии нефтяной встречи в Санкт-Петербурге