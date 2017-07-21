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21 июля 2017 года 09:47
Фондовые торги откроются нейтрально - ИК "Атон"
Аналитики ИК "Атон" прогнозируют, что в пятницу отечественный рынок акций начнет торги нейтрально.
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21 июля 2017 года 11:33
По итогам встречи в Санкт-Петербурге Brent закрепится выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на максимальных уровнях за два месяца по мере того, как в США продолжается падение коммерческих запасов, а в Санкт-Петербурге готовятся к встрече мониторингового комитета ОПЕК+, способной развеять сомнения относительно эффективности плана по... читать дальше
.21 июля 2017 года 10:57
В моменте все труднее представить факторы, которые могли бы сдержать евро от дальнейшего укрепления - Росбанк
"Внимание мировых валютных рынков остается прикованным к динамике курса евро. Заседание ЕЦБ вчера не смогло охладить пыл игроков на удорожание европейской валюты: регулятор не выразил значимой обеспокоенности по поводу недавнего укрепления евро, что участники рынка интерпретировали как повод... читать дальше
.21 июля 2017 года 10:42
"Нефть вчера поднималась выше 50 долларов/баррель впервые с июня, однако в преддверии встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в эти выходные несколько скорректировалась. Сегодня день будет проходить в попытке удержаться выше 49. Технически нефть четко "легла" на 50-дневную среднюю. Встреча комитета... читать дальше
.21 июля 2017 года 09:58
Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск). По консенсус-прогнозу, отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер Василий Копосов, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий... читать дальше
.21 июля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы изменялись слабо и разнонаправлено в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо меняются. читать дальше
.21 июля 2017 года 09:18
В четверг торги на рынке нефти снова проходили в довольно волатильном режиме, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent в моменте касался отметки 50,20, "заглянув" за пределы заветного уровня 50 впервые с 7 июня. Но, как... читать дальше
.20 июля 2017 года 17:16
"Стараясь прозвучать мягко, глава ЕЦБ Драги всё же вызвал укрепление евро по итогам пресс-конференции по денежно-кредитной политике. В комментарии были упоминания о планах поддерживать ставки на текущих уровнях (0% по ключевой ставке) на время действия текущей программы QE и продолжительное время... читать дальше
.20 июля 2017 года 15:03
"На валютном рынке доллар продолжает стремиться к восстановлению, укрепляясь в парах с основными валютами, которые, впрочем, и сами нашли локальные поводы для снижения. Евро не решается на подъем в ожидании итогов заседания ЕЦБ. Пара обосновалась в районе 1,15, уже попробовав на прочность... читать дальше
.20 июля 2017 года 13:39
Цены на нефть чувствуют себя уверенно, но поводов для масштабного "ралли" пока нет - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов вернулись к июльским максимумам после того, как в США, вопреки опасениям, было зафиксировано очередное снижение коммерческих запасов. Цены на нефть чувствуют себя уверенно и торгуются на максимальных уровнях за июль. Тем не менее, поводов для масштабного... читать дальше
.20 июля 2017 года 12:57
Сейчас фокус нефтяного рынка смещается на предстоящую встречу ОПЕК+ в Санкт-Петербурге, где, как ожидается, решится вопрос с присоединением к соглашению Ливии и Нигерии, а также могут быть рассмотрены дополнительные шаги по достижению баланса на рыке. Краткосрочно Brent будет находиться в... читать дальше
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