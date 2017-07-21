Фондовая сессия откроется в районе 1940-1945 пунктов ММВБ - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций после завершения большого дивидендного сезона консолидируется вблизи отметки 1950 пунктов ММВБ. Неустойчивый рост цен на нефть и локальное ухудшение сентимента в отношении активов развивающихся рынков, наблюдавшееся вчера, пока ограничивают возможности для возобновления тенденции к росту. По завершении дивидендного сезона со следующей недели внимание инвесторов переключится на внутренний сезон отчетности (на следующей неделе отчитается как минимум 9 компаний, акции которых входят в индекс ММВБ), что может сформировать локальные инвестиционные идеи. Сегодня к открытию торгов сформировался слабо негативный внешний фон. Откат цен на нефть после неудачного "штурма" отметки 50 долларов/баррель по Brent и преобладание умеренно негативной динамики на зарубежных рынках создают условия для открытия сессии в районе 1940-1945 пунктов ММВБ", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.