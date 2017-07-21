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21 июля 2017 года 09:18
В краткосрочной перспективе котировки нефти способны возобновить подъем - eToro
В четверг торги на рынке нефти снова проходили в довольно волатильном режиме, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent в моменте касался отметки 50,20, "заглянув" за пределы заветного уровня 50 впервые с 7 июня. Но, как оказалось, игроки по-прежнему не готовы к уверенному пробою этой области – попытки ее тестирования обернулись масштабной фиксацией прибыли. В результате актив спустился в район 49,30, просев за день на 0,6%. Но если отбросить технические факторы, то можно говорить о дальнейшем улучшении настроя на рынке "черного золота". Рост добычи в Штатах на этот раз удалось проигнорировать за счет неожиданно масштабного сокращения запасов бензина и сырой нефти. Оптимизма добавило согласие Нигерии принять участие в совещании ОПЕК, которое состоится в понедельник. Но ключевым драйвером роста актива послужила Саудовская Аравия, которая снова заговорила о сокращении экспорта. Судя по обещаниям саудитов, на старте следующей недели Brent может получить приличную поддержку, поскольку переговоры обещают быть конструктивными. По крайней мере, отмечает П. Салас, велика вероятность того, что экспортеры хотя бы на словах постараются максимально поднять цены, которые сейчас не устраивают многих производителей, особенно сильно зависимых от нефтяных доходов. В краткосрочной перспективе котировки способны возобновить подъем. Сегодня вечером нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует традиционный отчет по числу действующих буровых. В последнее время этот показатель демонстрирует замедление роста. И нельзя исключать, что буровая активность отразит хотя бы временное снижение. На этом фоне актив может снова подобраться к уровню 50, пробой которого может состояться уже в понедельник, если экспортеры не поскупятся на красноречие, полагает специалист eToro.
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21 июля 2017 года 11:33
По итогам встречи в Санкт-Петербурге Brent закрепится выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на максимальных уровнях за два месяца по мере того, как в США продолжается падение коммерческих запасов, а в Санкт-Петербурге готовятся к встрече мониторингового комитета ОПЕК+, способной развеять сомнения относительно эффективности плана по... читать дальше
.21 июля 2017 года 10:57
В моменте все труднее представить факторы, которые могли бы сдержать евро от дальнейшего укрепления - Росбанк
"Внимание мировых валютных рынков остается прикованным к динамике курса евро. Заседание ЕЦБ вчера не смогло охладить пыл игроков на удорожание европейской валюты: регулятор не выразил значимой обеспокоенности по поводу недавнего укрепления евро, что участники рынка интерпретировали как повод... читать дальше
.21 июля 2017 года 10:42
"Нефть вчера поднималась выше 50 долларов/баррель впервые с июня, однако в преддверии встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в эти выходные несколько скорректировалась. Сегодня день будет проходить в попытке удержаться выше 49. Технически нефть четко "легла" на 50-дневную среднюю. Встреча комитета... читать дальше
.21 июля 2017 года 09:58
Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск). По консенсус-прогнозу, отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер Василий Копосов, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий... читать дальше
.21 июля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы изменялись слабо и разнонаправлено в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо меняются. читать дальше
.20 июля 2017 года 17:16
"Стараясь прозвучать мягко, глава ЕЦБ Драги всё же вызвал укрепление евро по итогам пресс-конференции по денежно-кредитной политике. В комментарии были упоминания о планах поддерживать ставки на текущих уровнях (0% по ключевой ставке) на время действия текущей программы QE и продолжительное время... читать дальше
.20 июля 2017 года 15:03
"На валютном рынке доллар продолжает стремиться к восстановлению, укрепляясь в парах с основными валютами, которые, впрочем, и сами нашли локальные поводы для снижения. Евро не решается на подъем в ожидании итогов заседания ЕЦБ. Пара обосновалась в районе 1,15, уже попробовав на прочность... читать дальше
.20 июля 2017 года 13:39
Цены на нефть чувствуют себя уверенно, но поводов для масштабного "ралли" пока нет - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов вернулись к июльским максимумам после того, как в США, вопреки опасениям, было зафиксировано очередное снижение коммерческих запасов. Цены на нефть чувствуют себя уверенно и торгуются на максимальных уровнях за июль. Тем не менее, поводов для масштабного... читать дальше
.20 июля 2017 года 12:57
Сейчас фокус нефтяного рынка смещается на предстоящую встречу ОПЕК+ в Санкт-Петербурге, где, как ожидается, решится вопрос с присоединением к соглашению Ливии и Нигерии, а также могут быть рассмотрены дополнительные шаги по достижению баланса на рыке. Краткосрочно Brent будет находиться в... читать дальше
.20 июля 2017 года 11:22
"Пока рынок ОФЗ покрывает потери, понесенные в начале июня, российские еврооблигации продолжают укрепляться (доходность -5 бп/-10 бп) даже при относительной стабильности рынка американских казначейских бумаг (+2 бп/+3 бп). Пока тема антироссийских санкций остается вне прямого поля зрения... читать дальше
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