Оснований для выхода из консолидации по фондовым индексам пока нет - ИФ "Олма"

Оснований для выхода из консолидации по российским фондовым индексам пока не появилось, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Попытки закрепления в области выше $50 по фьючерсам на нефть Brent на увенчались успехом, на мировых фондовых площадках также наблюдается некоторое затишье. На валютном рынке возможно сохранение тенденции к ослаблению доллара США (трейдеры посчитали евро более предпочтительной валютой после выступления М. Драги), но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока нет.