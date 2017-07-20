Оптимизм в евро может себя не оправдать - ИК "Велес Капитал"

"В четверг на валютном рынке в целом сохранялись достаточно благоприятные условия для рубля. Цена на нефть марки Brent в течение дня поднималась выше 50 долларов за баррель, а индекс доллара обновлял очередные минимумы. Тем не менее, до конца рабочего дня рубль так и не смог воспользоваться данными преимуществами, чтобы полноценно преодолеть отметку в 59 в паре с долларом. Причиной такого поведения отечественной валюты может быть конвертация зарубежными инвесторами в валюту рублевых средств, полученных в рамках периода дивидендных выплат. В паре с евро нацвалюта и вовсе в течение дня теряла порядка рубля (с дневных минимумов в 67,82 до 68,82 руб.) после скачка европейской валюты на рынке forex. Пара EUR/USD поднималась выше 1,165, что стало максимумом с августа 2015 года. Покупателей европейской валюты воодушевило обещание Марио Драги обсудить изменения в монетарной политике (связанные с ее ужесточением) осенью, хотя ничего нового рынок по сути не узнал. Стоит добавить, что оптимизм в европейской валюте может себя не оправдать: события в отношении действий ФРС по ужесточению процентной политики уже не раз демонстрировали, что процесс перехода регуляторов от слов к действиям может серьезно затянуться во времени", - комментирует ситуацию начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.