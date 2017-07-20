Фондовые индексы все же могут закончить день на положительной территории - ИК "ФИНАМ"

"В четверг российские игроки предпочитают игнорировать внешний позитив. Ко второй половине дня индекс ММВБ потерял 0,4%, отступив до 1945 пунктов, индекс РТС падал на 0,6%, до 1037 пунктов. Во второй половине дня мы ожидаем попыток нефти марки Brent закрепиться выше сопротивления, расположенного на уровне 50 долларов за баррель. В этом случае "медведям" придется отдать инициативу, в результате чего российские активы отыграют потери первой половины торгов и закончат день на положительной территории", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.