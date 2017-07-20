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Главная / Аналитикам / Аналитика / До конца следующей недели курс рубля продолжит колебаться между 58,85-59,50 за доллар и 67,65-68,50 за евро - eToro
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20 июля 2017 года 16:07
До конца следующей недели курс рубля продолжит колебаться между 58,85-59,50 за доллар и 67,65-68,50 за евро - eToro
"Российская валюта вот уже четвертый день находится в диапазоне 59-59,40 руб./доллар. Несмотря на весь пессимизм, связанный с геополитикой, поддержку нацвалюте оказывают затишье на сырьевом рынке, а также активные конвертации валютной выручки отечественными экспортерами в рамках продолжающегося налогового периода. Ожидается, что в ближайшие полторы недели корпорации совершат операций более чем на $5 млрд для уплаты НДС и еще около $2,5 млрд для выплаты дивидендов по итогам предыдущего квартала. Однако уже в начале следующего месяца можно ожидать очередного падения курса. Помимо уже привычного бегства заграничных фондов из российских активов и валюты иностранцы будут продолжаться конвертации полученных дивидендов в валюту. Крайне вероятно, что до конца следующей недели курс отечественной валюты продолжит колебаться между отметками 58,85-59,50 за доллар и 67,65-68,50 за евро с возможными кратковременными укреплениями в дни, на которые будут приходиться пики выплат, до 58,50 и 67,50 за доллар и евро соответственно", – предполагает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
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20 июля 2017 года 17:16
"Стараясь прозвучать мягко, глава ЕЦБ Драги всё же вызвал укрепление евро по итогам пресс-конференции по денежно-кредитной политике. В комментарии были упоминания о планах поддерживать ставки на текущих уровнях (0% по ключевой ставке) на время действия текущей программы QE и продолжительное время... читать дальше
.20 июля 2017 года 15:03
"На валютном рынке доллар продолжает стремиться к восстановлению, укрепляясь в парах с основными валютами, которые, впрочем, и сами нашли локальные поводы для снижения. Евро не решается на подъем в ожидании итогов заседания ЕЦБ. Пара обосновалась в районе 1,15, уже попробовав на прочность... читать дальше
.20 июля 2017 года 13:39
Цены на нефть чувствуют себя уверенно, но поводов для масштабного "ралли" пока нет - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов вернулись к июльским максимумам после того, как в США, вопреки опасениям, было зафиксировано очередное снижение коммерческих запасов. Цены на нефть чувствуют себя уверенно и торгуются на максимальных уровнях за июль. Тем не менее, поводов для масштабного... читать дальше
.20 июля 2017 года 12:57
Сейчас фокус нефтяного рынка смещается на предстоящую встречу ОПЕК+ в Санкт-Петербурге, где, как ожидается, решится вопрос с присоединением к соглашению Ливии и Нигерии, а также могут быть рассмотрены дополнительные шаги по достижению баланса на рыке. Краткосрочно Brent будет находиться в... читать дальше
.20 июля 2017 года 11:22
"Пока рынок ОФЗ покрывает потери, понесенные в начале июня, российские еврооблигации продолжают укрепляться (доходность -5 бп/-10 бп) даже при относительной стабильности рынка американских казначейских бумаг (+2 бп/+3 бп). Пока тема антироссийских санкций остается вне прямого поля зрения... читать дальше
.20 июля 2017 года 11:02
Сегодняшнее заседание Европейского центрального банка будет особенно важным для рынков – регулятор сам привлек к себе пристальное внимание, подав сигнал о потенциальной смене траектории своей политики и тем самым возложил на себя большую ответственность. С того момента, отмечает региональный... читать дальше
.20 июля 2017 года 10:42
"Пара EUR/USD смогла протестировать зону 1,12-1,15 на фоне соответствующего движения дифференциала процентных ставок, проявления политрисков по США. Дальнейший рост евро сдерживается риторикой ЕЦБ, а также высоким уровнем вероятности повышения ставки ФРС. Ждем небольшого отката по паре - к зоне... читать дальше
.20 июля 2017 года 10:27
Рассчитываем на удержание нефти в коридоре 49-51 доллар/баррель до конца текущей недели - Промсвязьбанк
"Статистика от Минэнерго США не разочаровала, показав снижение запасов сырой нефти на 4,7 млн барр., запасов бензинов - на 4,4 млн барр., запасов дистиллятов – на 2,1 млн барр. Нефть в итоге закрепилась выше 50-дневной средней, закрывшись в среду на уровне 49,7 долл./баррель. Мы пока сохраняем... читать дальше
.20 июля 2017 года 10:13
"Восстановительная динамика на рынке нефти продолжилась и в среду. В результате котировки "черного золота" обновили максимум за последние шесть недель, явно претендуя на закрепление выше $50 за баррель. По данным Администрации энергетической информации США (EIA) за неделю, закончившуюся 14 июля,... читать дальше
.20 июля 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках в истории торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов четверга. Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо меняются. читать дальше
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