Если М. Драги не укажет на растущие инфляционные риски в экономике ЕС, то вечером возможно снижение фондовых индексов - Dukascopy Bank SA

"В первую половину торговой сессии четверга, 20 июля, из-за ослабления курса рубля против доллара индекс РТС снизился на 0,2%. В то же время индекс ММВБ практически не изменился и колеблется вблизи отметки 1950 пунктов. "Хуже рынка" сегодня выглядят акции российских металлургических компаний, котировки которых росли в первую половину недели вслед за промышленными металлами, отыгрывая увеличение промышленного производства в Китае. Индексы развитых стран сегодня растут на фоне публикации позитивных финансовых показателей американских компаний. Цены на нефть марки Brent с начала сегодняшнего дня не изменились и колеблются чуть ниже отметки $50 за баррель. Центральным событием четверга станут итоги заседания ЕЦБ. Если Марио Драги не укажет на растущие инфляционные риски в экономике ЕС, то можно ожидать снижения европейской валюты и индексов во второй половине дня", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.