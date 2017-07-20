Евро/доллар может показать внушительную просадку - "Альфа-Форекс"

"На валютном рынке доллар продолжает стремиться к восстановлению, укрепляясь в парах с основными валютами, которые, впрочем, и сами нашли локальные поводы для снижения. Евро не решается на подъем в ожидании итогов заседания ЕЦБ. Пара обосновалась в районе 1,15, уже попробовав на прочность психологическую отметку. Итоги заседания ЕЦБ и последующая пресс-конференции М. Драги могут привнести довольно высокую волатильность на валютный рынок. Пара евро/доллар, которая, несмотря на недавний откат, торгуется у верхней границы среднесрочного диапазона, рискует показать внушительную просадку в том случае, если глава регулятора не станет проявлять излишне "ястребиный" тон, что очень вероятно", – полагает директор аналитического департамента "Альфа-Форекс" Андрей Диргин.