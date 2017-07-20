Сложившаяся ситуация позитивна для рубля - Банк "Зенит"

Сложившаяся на внутренних и внешних площадках ситуация выглядит позитивной для рубля, считают специалисты Банка "Зенит". Интерес инвесторов к высокодоходным стратегиям вновь растет и может еще усилиться, если рынки не получат сегодня негативных сигналов от ЕЦБ. Локальной поддержкой выступает налоговый период, который достигнет максимального влияния на рубль уже на следующей неделе.