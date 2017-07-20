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20 июля 2017 года 13:46
Сложившаяся ситуация позитивна для рубля - Банк "Зенит"
Сложившаяся на внутренних и внешних площадках ситуация выглядит позитивной для рубля, считают специалисты Банка "Зенит". Интерес инвесторов к высокодоходным стратегиям вновь растет и может еще усилиться, если рынки не получат сегодня негативных сигналов от ЕЦБ. Локальной поддержкой выступает налоговый период, который достигнет максимального влияния на рубль уже на следующей неделе.
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20 июля 2017 года 17:16
"Стараясь прозвучать мягко, глава ЕЦБ Драги всё же вызвал укрепление евро по итогам пресс-конференции по денежно-кредитной политике. В комментарии были упоминания о планах поддерживать ставки на текущих уровнях (0% по ключевой ставке) на время действия текущей программы QE и продолжительное время... читать дальше
.20 июля 2017 года 15:03
"На валютном рынке доллар продолжает стремиться к восстановлению, укрепляясь в парах с основными валютами, которые, впрочем, и сами нашли локальные поводы для снижения. Евро не решается на подъем в ожидании итогов заседания ЕЦБ. Пара обосновалась в районе 1,15, уже попробовав на прочность... читать дальше
.20 июля 2017 года 13:39
Цены на нефть чувствуют себя уверенно, но поводов для масштабного "ралли" пока нет - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов вернулись к июльским максимумам после того, как в США, вопреки опасениям, было зафиксировано очередное снижение коммерческих запасов. Цены на нефть чувствуют себя уверенно и торгуются на максимальных уровнях за июль. Тем не менее, поводов для масштабного... читать дальше
.20 июля 2017 года 12:57
Сейчас фокус нефтяного рынка смещается на предстоящую встречу ОПЕК+ в Санкт-Петербурге, где, как ожидается, решится вопрос с присоединением к соглашению Ливии и Нигерии, а также могут быть рассмотрены дополнительные шаги по достижению баланса на рыке. Краткосрочно Brent будет находиться в... читать дальше
.20 июля 2017 года 11:22
"Пока рынок ОФЗ покрывает потери, понесенные в начале июня, российские еврооблигации продолжают укрепляться (доходность -5 бп/-10 бп) даже при относительной стабильности рынка американских казначейских бумаг (+2 бп/+3 бп). Пока тема антироссийских санкций остается вне прямого поля зрения... читать дальше
.20 июля 2017 года 11:02
Сегодняшнее заседание Европейского центрального банка будет особенно важным для рынков – регулятор сам привлек к себе пристальное внимание, подав сигнал о потенциальной смене траектории своей политики и тем самым возложил на себя большую ответственность. С того момента, отмечает региональный... читать дальше
.20 июля 2017 года 10:42
"Пара EUR/USD смогла протестировать зону 1,12-1,15 на фоне соответствующего движения дифференциала процентных ставок, проявления политрисков по США. Дальнейший рост евро сдерживается риторикой ЕЦБ, а также высоким уровнем вероятности повышения ставки ФРС. Ждем небольшого отката по паре - к зоне... читать дальше
.20 июля 2017 года 10:27
Рассчитываем на удержание нефти в коридоре 49-51 доллар/баррель до конца текущей недели - Промсвязьбанк
"Статистика от Минэнерго США не разочаровала, показав снижение запасов сырой нефти на 4,7 млн барр., запасов бензинов - на 4,4 млн барр., запасов дистиллятов – на 2,1 млн барр. Нефть в итоге закрепилась выше 50-дневной средней, закрывшись в среду на уровне 49,7 долл./баррель. Мы пока сохраняем... читать дальше
.20 июля 2017 года 10:13
"Восстановительная динамика на рынке нефти продолжилась и в среду. В результате котировки "черного золота" обновили максимум за последние шесть недель, явно претендуя на закрепление выше $50 за баррель. По данным Администрации энергетической информации США (EIA) за неделю, закончившуюся 14 июля,... читать дальше
.20 июля 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках в истории торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов четверга. Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо меняются. читать дальше
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