Цены на нефть чувствуют себя уверенно, но поводов для масштабного "ралли" пока нет - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов вернулись к июльским максимумам после того, как в США, вопреки опасениям, было зафиксировано очередное снижение коммерческих запасов. Цены на нефть чувствуют себя уверенно и торгуются на максимальных уровнях за июль. Тем не менее, поводов для масштабного "ралли" пока нет. Есть опасения относительно темпов роста добычи в США, Ливии и Нигерии, которые могут перекрыть усилия ОПЕК по сокращению добычи. 24 июля в Санкт-Петербурге состоится встреча мониторингового комитета ОПЕК с представителями Ливии и Нигерии, на которой будет обсуждаться возможность участия этих стран в соглашении по сокращению. Если оттуда будут хорошие новости, то котировки Brent смогут закрепиться выше 50 долларов за баррель", - указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.