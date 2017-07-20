Brent: $48,5-50 - "Нордеа Банк"

Сейчас фокус нефтяного рынка смещается на предстоящую встречу ОПЕК+ в Санкт-Петербурге, где, как ожидается, решится вопрос с присоединением к соглашению Ливии и Нигерии, а также могут быть рассмотрены дополнительные шаги по достижению баланса на рыке. Краткосрочно Brent будет находиться в диапазоне $48,5-50, считает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.