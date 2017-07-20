Рубль сохраняет шансы до конца текущего месяца оставаться преимущественно ниже отметки 60 в паре с долларом - "Нордеа Банк"

"Позитив со стороны нефтяного рынка, налоговый период, размещения на долговом рынке – все перечисленные факторы локально возвращают привлекательность российской валюте. Принимая во внимание, что дивидендный сезон еще в разгаре, а пик налоговых платежей впереди, рубль сохраняет шансы до конца текущего месяца оставаться преимущественно ниже отметки 60 в паре с USD. Краткосрочные ориентиры по USD/RUB - 58,5-59,5", - указывает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.