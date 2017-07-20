Атон снизил рейтинг GDR ЛСР до "держать" и оценку на 14%

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) с $3,7 до $3,2 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Группы ЛСР", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $3,85 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,96 за штуку.