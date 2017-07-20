Преодоление Brent отметки 50 долларов за баррель станет мощным катализатором для рубля - РосЕвроБанк

"Нефть пытается вернуться к $50 за баррель Brent, а рубль продолжает попытки роста, также поддерживаемый налоговым периодом и конвертацией большого объема валюты со стороны экспортеров. Тем не менее, в начале торгов в четверг нацвалюта ослабла к доллару и евро, вновь оказавшись ниже 59 за доллар и около 68 к евро. Цены на нефть продемонстрировали рост на фоне статистики от API и EIA. Но дальнейший рост цен пока под вопросом, хотя преодоление отметки в 50 долларов за баррель станет мощным катализатором для рубля. Кроме того, до 28 июля рубль вряд ли будет серьезно слабеть, так как фактор налоговых выплат будет сохраняться. Сегодня также состоится заседание ЕЦБ. На рубль влияние будет минимальным", - предполагает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.