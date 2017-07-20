.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Преодоление Brent отметки 50 долларов за баррель станет мощным катализатором для рубля - РосЕвроБанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 июля 2017 года 12:22
Преодоление Brent отметки 50 долларов за баррель станет мощным катализатором для рубля - РосЕвроБанк
"Нефть пытается вернуться к $50 за баррель Brent, а рубль продолжает попытки роста, также поддерживаемый налоговым периодом и конвертацией большого объема валюты со стороны экспортеров. Тем не менее, в начале торгов в четверг нацвалюта ослабла к доллару и евро, вновь оказавшись ниже 59 за доллар и около 68 к евро. Цены на нефть продемонстрировали рост на фоне статистики от API и EIA. Но дальнейший рост цен пока под вопросом, хотя преодоление отметки в 50 долларов за баррель станет мощным катализатором для рубля. Кроме того, до 28 июля рубль вряд ли будет серьезно слабеть, так как фактор налоговых выплат будет сохраняться. Сегодня также состоится заседание ЕЦБ. На рубль влияние будет минимальным", - предполагает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.
.
20 июля 2017 года 17:16
"Стараясь прозвучать мягко, глава ЕЦБ Драги всё же вызвал укрепление евро по итогам пресс-конференции по денежно-кредитной политике. В комментарии были упоминания о планах поддерживать ставки на текущих уровнях (0% по ключевой ставке) на время действия текущей программы QE и продолжительное время... читать дальше
.20 июля 2017 года 15:03
"На валютном рынке доллар продолжает стремиться к восстановлению, укрепляясь в парах с основными валютами, которые, впрочем, и сами нашли локальные поводы для снижения. Евро не решается на подъем в ожидании итогов заседания ЕЦБ. Пара обосновалась в районе 1,15, уже попробовав на прочность... читать дальше
.20 июля 2017 года 13:39
Цены на нефть чувствуют себя уверенно, но поводов для масштабного "ралли" пока нет - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов вернулись к июльским максимумам после того, как в США, вопреки опасениям, было зафиксировано очередное снижение коммерческих запасов. Цены на нефть чувствуют себя уверенно и торгуются на максимальных уровнях за июль. Тем не менее, поводов для масштабного... читать дальше
.20 июля 2017 года 12:57
Сейчас фокус нефтяного рынка смещается на предстоящую встречу ОПЕК+ в Санкт-Петербурге, где, как ожидается, решится вопрос с присоединением к соглашению Ливии и Нигерии, а также могут быть рассмотрены дополнительные шаги по достижению баланса на рыке. Краткосрочно Brent будет находиться в... читать дальше
.20 июля 2017 года 11:22
"Пока рынок ОФЗ покрывает потери, понесенные в начале июня, российские еврооблигации продолжают укрепляться (доходность -5 бп/-10 бп) даже при относительной стабильности рынка американских казначейских бумаг (+2 бп/+3 бп). Пока тема антироссийских санкций остается вне прямого поля зрения... читать дальше
.20 июля 2017 года 11:02
Сегодняшнее заседание Европейского центрального банка будет особенно важным для рынков – регулятор сам привлек к себе пристальное внимание, подав сигнал о потенциальной смене траектории своей политики и тем самым возложил на себя большую ответственность. С того момента, отмечает региональный... читать дальше
.20 июля 2017 года 10:42
"Пара EUR/USD смогла протестировать зону 1,12-1,15 на фоне соответствующего движения дифференциала процентных ставок, проявления политрисков по США. Дальнейший рост евро сдерживается риторикой ЕЦБ, а также высоким уровнем вероятности повышения ставки ФРС. Ждем небольшого отката по паре - к зоне... читать дальше
.20 июля 2017 года 10:27
Рассчитываем на удержание нефти в коридоре 49-51 доллар/баррель до конца текущей недели - Промсвязьбанк
"Статистика от Минэнерго США не разочаровала, показав снижение запасов сырой нефти на 4,7 млн барр., запасов бензинов - на 4,4 млн барр., запасов дистиллятов – на 2,1 млн барр. Нефть в итоге закрепилась выше 50-дневной средней, закрывшись в среду на уровне 49,7 долл./баррель. Мы пока сохраняем... читать дальше
.20 июля 2017 года 10:13
"Восстановительная динамика на рынке нефти продолжилась и в среду. В результате котировки "черного золота" обновили максимум за последние шесть недель, явно претендуя на закрепление выше $50 за баррель. По данным Администрации энергетической информации США (EIA) за неделю, закончившуюся 14 июля,... читать дальше
.20 июля 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках в истории торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов четверга. Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо меняются. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.