Возможен дальнейший рост российских евробондов - Росбанк

"Пока рынок ОФЗ покрывает потери, понесенные в начале июня, российские еврооблигации продолжают укрепляться (доходность -5 бп/-10 бп) даже при относительной стабильности рынка американских казначейских бумаг (+2 бп/+3 бп). Пока тема антироссийских санкций остается вне прямого поля зрения инвесторов, сохраняющаяся неопределенность относительно роста американской экономики может способствовать дальнейшему росту российских евробондов", - отмечают аналитики Росбанка.