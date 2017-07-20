Ждем отката евро к зоне 1,1-1,105 - Промсвязьбанк

"Пара EUR/USD смогла протестировать зону 1,12-1,15 на фоне соответствующего движения дифференциала процентных ставок,

проявления политрисков по США. Дальнейший рост евро сдерживается риторикой ЕЦБ, а также высоким уровнем вероятности повышения ставки ФРС. Ждем небольшого отката по паре - к зоне 1,1-1,105, но среднесрочно остаемся "быками" по евро", - указывает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.