Нефть останется в диапазоне $48–50 - Бинбанк

"К середине недели на нефтяном рынке ожидаемо продолжается "боковое" движение цен вблизи уровней $49,5. Хрупкое равновесие достигается за счет действия нескольких факторов. С одной стороны, от понижательной динамики нефть спасают очередные данные от Минэнерго США, свидетельствующие о продолжении сокращения запасов сырой нефти и бензина в условиях устойчиво высокого летнего спроса на нефтепродукты. Также участники рынка пытаются оценить реалистичность новых заявлений Саудовской Аравии – экспортер высказался о возможности сокращения своих экспортных поставок нефти на 1 млн барр./сутки. На данный момент инвесторы относятся с недоверием к такого рода высказываниям, ведь последние статистические данные свидетельствовали лишь о росте нефтедобычи крупнейшего экспортера. В то же время, начиная с июня 2017 года, мы наблюдаем устойчивое снижение объемов импорта нефти в США из Саудовской Аравии, что может являться подтверждением данных высказываний в том случае, если в ближайшие недели такая динамика продолжится и усилится. С другой стороны, перейти к существенному росту ценам не позволяет сильный пессимистичный настрой трейдеров, которые с каждым днем испытывают все меньше доверия к картелю на фоне роста его производства нефти. Негатива в новостной фон также добавляет тот факт, что Эквадор, как страна – участник пакта ОПЕК+, заявил, что больше не может ограничивать свою нефтедобычу из-за ускоренного роста дефицита бюджета. Квота сокращения добычи (28 тыс.барр./сутки) данного члена картеля является по своему объему малозначительной, чтобы оказывать существенное влияние на ребалансировку нефтяного рынка, однако, на самом деле инвесторов пугает вероятность того, что вслед за Эквадором из сделки ОПЕК захотят выйти и другие участники. На текущий момент мы не ожидаем в среднесрочной перспективе реализации сценария полноценного прекращения действия пакта ОПЕК+, более вероятным видятся нарушения совокупной квоты добычи картеля в пределах 32,5-33 млн барр./сутки с сохранением текущих условий сделки. До конца недели мы ожидаем умеренно позитивного новостного фона, который поддержит "боковое" движение цен в диапазоне $48–50", - комментирует ситуацию аналитик Бинбанка Антон Покатович.