Во втором полугодии возможно выправление динамики акций - УК "Альфа-Капитал"

"Дивидендные отсечки за последний месяц внесли существенный вклад в динамику индекса ММВБ. Сам индекс рассчитывается на основе цен бумаг и игнорирует дивиденды. Из-за этого обстоятельства индексы ММВБ и РТС "недосчитались" примерно 3,4%, что на треть сократило отскок рынка с 15 июня, ограничив его 6,8%. С другой стороны, это подтверждает одну из идей привлекательности российского рынка акций – высокую дивидендную доходность, которая, по оценкам Bloomberg, составляет 5,1% годовых. Из других аргументов в пользу российских акций стоит отметить его дешевизну по мультипликаторам и состояние экономики, которая находится на ранней стадии циклического восстановления. На наш взгляд, окончание сезона дивидендов и более слабый (по отношению к 1 полугодию) рубль позволят во втором полугодии выправить динамику российских акций", - указывает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк.