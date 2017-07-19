Доллару пока по-прежнему неоткуда ждать поддержки - eToro

"На валютных рынках сегодня не отмечается резких колебаний. Основные пары "застряли в узких диапазонах", да и значимых драйверов нет. Доллар пытается "выкарабкаться" после вчерашнего падения, но остается вблизи 10-месячных минимумов. Причем поддержку валюте не смогла оказать благоприятная статистика по строительному сектору. Общая картина остается "медвежьей" для доллара. Поддержки по-прежнему ждать пока неоткуда. Единственное, что сейчас может помочь "американцу" - это внутренние факторы давления на другие валюты. В частности, в паре с иеной этим фактором может послужить заседание Банка Японии, если регулятор подтвердит свою приверженность мягкой монетарной политике. Если говорить о евро, то здесь также присутствуют риски со стороны ЕЦБ, которые реализуются, если риторика Драги не дотянет до ожиданий рынка и не будет носить выраженного "ястребиного" характера. В этом случае ожидаем возвращения пары EUR/USD под отметку 1,15 и падения под 1,1460", - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.