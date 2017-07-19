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19 июля 2017 года 17:52
До конца следующий недели пару USD/RUB будет "штормить" - "Открытие Брокер"
"На российском валютном рынке в последние несколько торговых сессий сформировался "узкий боковик". Сейчас валютная пара доллар/рубль торгуется вблизи отметки 59,1, демонстрируя околонулевую динамику с уровней закрытия прошлой пятницы. Вышеозначенная динамика лишь отчасти объясняется нейтральной динамикой на рынке нефти, котировки ближних фьючерсов которой (Brent) всё это время стагнируют вблизи отметки $49 за баррель. Ключевым же фактором резко притормозившей волатильности национальной валюты РФ выступает скорее крайне насыщенный календарь событий ближайших полутора недель, по большей части связанных с предстоящими заседаниями ряда Центробанков. Так, 20 июля ожидается решение по ставкам ЕЦБ, 26 июля состоится заседания ФРС, а 28 июля ключевую ставку объявит ЦБ РФ. Итоги заседаний ЕЦБ и ФРС могут оказать дополнительное давление на индекс доллара (DXY), который с прошлой пятницы потерял 2,2% и вполне может упасть еще на 1-2% на фоне тормозящегося процесса ужесточения монетарной политики в Штатах и всё более "ястребиной" риторики европейского регулятора. Учитывая июньский всплеск инфляции в России, который пока сохраняет импульс и в текущем месяце, Центробанк России на очередном заседании с высокой вероятностью возьмет "паузу" в понижении ключевой ставки. Тем не менее, сопутствующие заявления регулятора могут в значительной мере повлиять на амплитуду котировок на валютном рынке. При этом нефть с высокой вероятностью останется относительно стабильной – негативные краткосрочные факторы, связанные с ростом числа действующих буровых и добычи, компенсируются позитивными среднесрочными ожиданиями, связанными с сезонным ростом потребления. На фоне всего вышесказанного можно прогнозировать, что валютную пару USD/RUB в ближайшие полторы недели будет довольно сильно "штормить". Тем не менее, к концу следующей недели она вряд ли далеко уйдет от текущих уровней, учитывая общий вектор влияния широкого перечня курсообразующих факторов. К концу следующей пятницы наиболее вероятно закрытие вблизи отметки 59", - комментирует ситуацию аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.
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.19 июля 2017 года 12:57
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.19 июля 2017 года 10:09
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.18 июля 2017 года 17:25
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