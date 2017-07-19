Сегодня рынок акций может закрыть день в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций может закрыть день в "минусе", но основные потери ему были предоставлены бумагами, по которым пройдёт дивидендная отсечка. В торгах по системе T+2 они уже сегодня были без дивидендной составляющей. Затем уже можно ожидать дальнейших попыток роста", - обращает внимание аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.