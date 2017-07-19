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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Отметок 55-56 рублей за доллар в ближайшие недели не ожидается - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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19 июля 2017 года 15:23

Отметок 55-56 рублей за доллар в ближайшие недели не ожидается - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"После коррекции, которая была на прошлой неделе (с отметки 60 рублей, почти 61), доллар "нащупал" поддержку на уровне 59. Пока что не пробивает эту поддержку вниз. Следующий же уровень поддержки - 58,5-58. Нельзя гарантировать, что доллар не дойдёт до такого уровня, однако отметок 55-56 в ближайшие недели не ожидается", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Опубликовано: /ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"/
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