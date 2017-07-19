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19 июля 2017 года 15:23
Отметок 55-56 рублей за доллар в ближайшие недели не ожидается - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"После коррекции, которая была на прошлой неделе (с отметки 60 рублей, почти 61), доллар "нащупал" поддержку на уровне 59. Пока что не пробивает эту поддержку вниз. Следующий же уровень поддержки - 58,5-58. Нельзя гарантировать, что доллар не дойдёт до такого уровня, однако отметок 55-56 в ближайшие недели не ожидается", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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19 июля 2017 года 19:19
"К середине недели на нефтяном рынке ожидаемо продолжается "боковое" движение цен вблизи уровней $49,5. Хрупкое равновесие достигается за счет действия нескольких факторов. С одной стороны, от понижательной динамики нефть спасают очередные данные от Минэнерго США, свидетельствующие о продолжении... читать дальше
.19 июля 2017 года 18:15
"На валютных рынках сегодня не отмечается резких колебаний. Основные пары "застряли в узких диапазонах", да и значимых драйверов нет. Доллар пытается "выкарабкаться" после вчерашнего падения, но остается вблизи 10-месячных минимумов. Причем поддержку валюте не смогла оказать благоприятная... читать дальше
.19 июля 2017 года 13:58
"Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на недельных максимумах и откатились вниз после того, как рынок получил сигнал, что данные по запасам в США за прошлую неделю могут оказаться хуже ожиданий. Агентство энергетической информации (EIA) сегодня опубликует данные по... читать дальше
.19 июля 2017 года 12:57
"Предстоящее завтра заседание ЕЦБ остается ключевым событием текущей недели для пары EUR/USD. Публикуемые сегодня в США данные о количестве выданных разрешений на строительство, вероятно, не окажут сильно влияния на динамику EUR/USD. Краткосрочный ориентир - 1,138-1,162", - указывает аналитик... читать дальше
.19 июля 2017 года 11:52
"Усилившиеся в последнее время сигналы о том, что сделка ОПЕК+ пробуксовывает делают рынок нефти более восприимчивым к негативным сигналам. В частности, накануне заявления саудовской стороны о готовности в одностороннем порядке пойти на дополнительное сокращение добычи не получили заметной... читать дальше
.19 июля 2017 года 10:20
"Пара EUR/USD смогла протестировать зону 1,12-1,15 на фоне соответствующего движения дифференциала процентных ставок, проявления политрисков по США. Дальнейший рост евро сдерживается риторикой ЕЦБ, а также высоким уровнем вероятности повышения ставки ФРС. Ждем небольшого отката по паре к зоне... читать дальше
.19 июля 2017 года 10:09
"Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск.). Согласно консенсус-прогнозу, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий сокращение запасов будет зафиксировано вторую неделю подряд, а цены на нефть... читать дальше
.19 июля 2017 года 09:38
Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику во вторник. Азиатские фондовые рынки повышаются в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду слабо снижаются. читать дальше
.19 июля 2017 года 09:34
На рынке нефти продолжаются "метания" под воздействием противодействующих факторов. Но во всей этой волатильности некоторый прогресс все же можно увидеть. В моменте котировки Brent поднимались к 2-недельным максимумам в районе 49,40, однако отстоять уровень 49 так и не смогли, хотя и завершили... читать дальше
.18 июля 2017 года 17:25
"Сегодня торги на всех мировых площадках завязаны на событиях в Белом доме и реакции на них доллара США. После очередного провала администрации Трампа с реформой системы здравоохранения еще сильнее пошатнулась вера и в президента, и в доллар. Валюта падает по всему спектру рынка, что особенно... читать дальше
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