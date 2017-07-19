Текущая неделя может завершиться ниже 60 рублей за доллар перед выплатами НДПИ - "Аналитика Онлайн"

"Курс доллара на Московской бирже в среду держится на отметке 59 рублей 20 копеек, евро торгуется в районе отметки 68 рублей 20 копеек. Коррекция на российском валютном рынке сохраняется, и, вполне вероятно, что в ближайшее время при отсутствии потрясений на нефтяном рынке мы не увидим больших всплесков активности и с российским рублем. Текущую неделю мы можем завершить ниже 60 рублей за доллар перед выплатами НДПИ. Июль также имеет все шансы завершиться на уровнях ниже 60. Но все это укладывается в рамки коррекции. Мы ранее говорили, что пока доллар/рубль торгуется выше 58,5 рублей, говорить о развороте вниз пока еще рано", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.