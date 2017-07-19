.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Потенциала для значительного укрепления рубля не видно, но нет и негативных факторов - Уральский Банк Реконструкции и Развития
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 июля 2017 года 14:14
Потенциала для значительного укрепления рубля не видно, но нет и негативных факторов - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль торгуется без значительных изменений к доллару в условиях "бокового" движения котировок "черного золота". Потенциала для значительного укрепления российской валюты не видно, однако отсутствуют и негативные факторы, способные спровоцировать резкое падение рублевого курса. Цены на нефть восстанавливаются после утреннего снижения. Инвесторы ждут публикации официальной статистики от Управления энергетической информации (EIA), чтобы при необходимости скорректировать планы. Американская валюта пытается отойти от многомесячных минимумов, но продолжает оставаться под давлением после политического поражения республиканцев, которые не смогли обеспечить принятие реформы здравоохранения. Провал реформы ставит под сомнение способность Дональда Трампа выполнить предвыборные обещания и обеспечить рост экономики США. Поддержкой рублю в ближайшие дни продолжит выступать продажа выручки экспортерами в рамках налогового периода. Ожидаемый торговый диапазон составляет 58,65-59,65 руб./доллар", - указывает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.
.
19 июля 2017 года 19:19
"К середине недели на нефтяном рынке ожидаемо продолжается "боковое" движение цен вблизи уровней $49,5. Хрупкое равновесие достигается за счет действия нескольких факторов. С одной стороны, от понижательной динамики нефть спасают очередные данные от Минэнерго США, свидетельствующие о продолжении... читать дальше
.19 июля 2017 года 18:15
"На валютных рынках сегодня не отмечается резких колебаний. Основные пары "застряли в узких диапазонах", да и значимых драйверов нет. Доллар пытается "выкарабкаться" после вчерашнего падения, но остается вблизи 10-месячных минимумов. Причем поддержку валюте не смогла оказать благоприятная... читать дальше
.19 июля 2017 года 13:58
"Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на недельных максимумах и откатились вниз после того, как рынок получил сигнал, что данные по запасам в США за прошлую неделю могут оказаться хуже ожиданий. Агентство энергетической информации (EIA) сегодня опубликует данные по... читать дальше
.19 июля 2017 года 12:57
"Предстоящее завтра заседание ЕЦБ остается ключевым событием текущей недели для пары EUR/USD. Публикуемые сегодня в США данные о количестве выданных разрешений на строительство, вероятно, не окажут сильно влияния на динамику EUR/USD. Краткосрочный ориентир - 1,138-1,162", - указывает аналитик... читать дальше
.19 июля 2017 года 11:52
"Усилившиеся в последнее время сигналы о том, что сделка ОПЕК+ пробуксовывает делают рынок нефти более восприимчивым к негативным сигналам. В частности, накануне заявления саудовской стороны о готовности в одностороннем порядке пойти на дополнительное сокращение добычи не получили заметной... читать дальше
.19 июля 2017 года 10:20
"Пара EUR/USD смогла протестировать зону 1,12-1,15 на фоне соответствующего движения дифференциала процентных ставок, проявления политрисков по США. Дальнейший рост евро сдерживается риторикой ЕЦБ, а также высоким уровнем вероятности повышения ставки ФРС. Ждем небольшого отката по паре к зоне... читать дальше
.19 июля 2017 года 10:09
"Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск.). Согласно консенсус-прогнозу, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий сокращение запасов будет зафиксировано вторую неделю подряд, а цены на нефть... читать дальше
.19 июля 2017 года 09:38
Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику во вторник. Азиатские фондовые рынки повышаются в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду слабо снижаются. читать дальше
.19 июля 2017 года 09:34
На рынке нефти продолжаются "метания" под воздействием противодействующих факторов. Но во всей этой волатильности некоторый прогресс все же можно увидеть. В моменте котировки Brent поднимались к 2-недельным максимумам в районе 49,40, однако отстоять уровень 49 так и не смогли, хотя и завершили... читать дальше
.18 июля 2017 года 17:25
"Сегодня торги на всех мировых площадках завязаны на событиях в Белом доме и реакции на них доллара США. После очередного провала администрации Трампа с реформой системы здравоохранения еще сильнее пошатнулась вера и в президента, и в доллар. Валюта падает по всему спектру рынка, что особенно... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.