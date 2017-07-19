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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Предполагаемый диапазон движения индекса ММВБ - 1930–1950 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
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19 июля 2017 года 13:38

Предполагаемый диапазон движения индекса ММВБ - 1930–1950 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

"Сегодня выйдут данные по производственной инфляции и объему розничных продаж в России. Также будут представлены данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Торговая идея на сегодня – акции "ФСК ЕЭС" (-4,60%) спекулятивная покупка на текущих уровнях, "тейк-профит": 0,1763 руб., "стоп-лосс" - на отметке 0,1740 руб. В течение дня на рынке ожидается понижательная динамика с умеренной волатильностью по большинству ликвидных бумаг. Предполагаемый диапазон движения индекса ММВБ: 1930–1950", - отмечает трейдер управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Владимир Шумаков.

Опубликовано: /ИК "Фридом Финанс"/
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