Краткосрочный ориентир EUR/USD составляет 1,138-1,162 - "Нордеа Банк"

"Предстоящее завтра заседание ЕЦБ остается ключевым событием текущей недели для пары EUR/USD. Публикуемые сегодня в США данные о количестве выданных разрешений на строительство, вероятно, не окажут сильно влияния на динамику EUR/USD. Краткосрочный ориентир - 1,138-1,162", - указывает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.