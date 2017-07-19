Пессимистичный настрой вновь набирают силу на нефтяном рынке - "Нордеа Банк"

"Усилившиеся в последнее время сигналы о том, что сделка ОПЕК+ пробуксовывает делают рынок нефти более восприимчивым к негативным сигналам. В частности, накануне заявления саудовской стороны о готовности в одностороннем порядке пойти на дополнительное сокращение добычи не получили заметной поддержки. В то время как решение Эквадора выйти из соглашения по ограничению породило опасения о том, что это событие может послужить триггером для остальных и вызвать "эффект домино". Эффективность сделки оставляет желать лучшего в условиях того, что рынок получил заметное дополнительное предложение со стороны США, Ливии и Нигерии. Однако стоит отметить, что сделка все же работает, и ее отсутствие вряд ли позволило бы рынку сейчас даже засматриваться на уровни $50+. Цены не растут, но они остаются выше $40-45/bbl, что с учетом сдержанного потенциала роста спроса уже неплохо. Локально новостной фон отяжеляют данные от API, указавшие на рост запасов нефти в США по итогам недели, а также сигналы по ослаблению спроса со стороны Китая (ожидается, что CPCC переработает меньше на 1 mn t / month за летний период). Сегодня в фокусе будет статистика от Минэнерго США. В целом же большее внимание сейчас заслуживает встреча в Санкт-Петербурге, где, возможно, многие вопросы будут прояснены (присоединение к сделке Ливии, Нигерии, возможные дополнительные шаги). Краткосрочно Brent будет в диапазоне $47,5-50", - комментирует ситуацию аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.