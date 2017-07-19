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19 июля 2017 года 11:30
Конец июля рубль может встретить ниже 60 за доллар - РосЕвроБанк
"Стоимость нефти продолжает снижаться, достигая 48,6 за баррель Brent, и на этом фоне рубль ожидаемо слабеет. Фактор поддержки со стороны налогового периода пока не ощущается в полной мере, так как пик выплат будет на следующей неделе, но нацвалюта показывает только умеренное падение, в том числе из-за серьезного ослабления доллара к мировым валютам. Торги в среду рубль начал с небольшого падения, торгуясь в районе 59,3-59,4 за доллар. Сегодня торги вряд ли покажут высокую волатильность, рубль пока не готов падать ниже 60 из-за позитивных краткосрочных ожиданий, но и добиться его роста выше 59 у рынка не получается. Серьезный спрос на рубли со стороны экспортеров, судя по всему, будет "размазан" во времени, поэтому влияние на курс окажется ограниченным, тогда как нерезиденты постепенно сокращают свой интерес к рублевым активам, а крупные западные игроки вовсе наращивают позиции против рубля. Краткосрочные факторы поддержки быстро закончатся, и рынок вновь вспомнит о возможных новых санкциях против России и пока еще неясных перспективах рынка нефти. Кроме того, фактор платежного баланса также будет оказывать давление. В результате конец июля рубль может встретить ниже 60 за доллар", - комментирует ситуацию начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.
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19 июля 2017 года 19:19
"К середине недели на нефтяном рынке ожидаемо продолжается "боковое" движение цен вблизи уровней $49,5. Хрупкое равновесие достигается за счет действия нескольких факторов. С одной стороны, от понижательной динамики нефть спасают очередные данные от Минэнерго США, свидетельствующие о продолжении... читать дальше
.19 июля 2017 года 18:15
"На валютных рынках сегодня не отмечается резких колебаний. Основные пары "застряли в узких диапазонах", да и значимых драйверов нет. Доллар пытается "выкарабкаться" после вчерашнего падения, но остается вблизи 10-месячных минимумов. Причем поддержку валюте не смогла оказать благоприятная... читать дальше
.19 июля 2017 года 13:58
"Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на недельных максимумах и откатились вниз после того, как рынок получил сигнал, что данные по запасам в США за прошлую неделю могут оказаться хуже ожиданий. Агентство энергетической информации (EIA) сегодня опубликует данные по... читать дальше
.19 июля 2017 года 12:57
"Предстоящее завтра заседание ЕЦБ остается ключевым событием текущей недели для пары EUR/USD. Публикуемые сегодня в США данные о количестве выданных разрешений на строительство, вероятно, не окажут сильно влияния на динамику EUR/USD. Краткосрочный ориентир - 1,138-1,162", - указывает аналитик... читать дальше
.19 июля 2017 года 11:52
"Усилившиеся в последнее время сигналы о том, что сделка ОПЕК+ пробуксовывает делают рынок нефти более восприимчивым к негативным сигналам. В частности, накануне заявления саудовской стороны о готовности в одностороннем порядке пойти на дополнительное сокращение добычи не получили заметной... читать дальше
.19 июля 2017 года 10:20
"Пара EUR/USD смогла протестировать зону 1,12-1,15 на фоне соответствующего движения дифференциала процентных ставок, проявления политрисков по США. Дальнейший рост евро сдерживается риторикой ЕЦБ, а также высоким уровнем вероятности повышения ставки ФРС. Ждем небольшого отката по паре к зоне... читать дальше
.19 июля 2017 года 10:09
"Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск.). Согласно консенсус-прогнозу, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий сокращение запасов будет зафиксировано вторую неделю подряд, а цены на нефть... читать дальше
.19 июля 2017 года 09:38
Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику во вторник. Азиатские фондовые рынки повышаются в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду слабо снижаются. читать дальше
.19 июля 2017 года 09:34
На рынке нефти продолжаются "метания" под воздействием противодействующих факторов. Но во всей этой волатильности некоторый прогресс все же можно увидеть. В моменте котировки Brent поднимались к 2-недельным максимумам в районе 49,40, однако отстоять уровень 49 так и не смогли, хотя и завершили... читать дальше
.18 июля 2017 года 17:25
"Сегодня торги на всех мировых площадках завязаны на событиях в Белом доме и реакции на них доллара США. После очередного провала администрации Трампа с реформой системы здравоохранения еще сильнее пошатнулась вера и в президента, и в доллар. Валюта падает по всему спектру рынка, что особенно... читать дальше
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